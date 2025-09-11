الخميس 11 سبتمبر 2025
أخبار مصر

خصومات تصل لـ20%، أسعار الكشاكيل في معرض أهلًا مدارس 2025 (فيديو وصور)

الكشاكيل والأدوات
الكشاكيل والأدوات المدرسية، فيتو
 شهد معرض "أهلًا مدارس" المقام في مدينة نصر هذا العام إقبالًا واسعًا من الأسر المصرية، مع انطلاق موسم تجهيزات العودة إلى المدارس.
 
وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أكد عماد، أحد التجار المشاركين في المعرض، أن الإقبال هذا العام فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن 80% من المنتجات المعروضة صناعة مصرية بجودة تنافس المستورد.
 

 

 

خصومات تصل إلى 50% على المستلزمات الدراسية

أوضح عماد أن المعرض يقدم خصومات حقيقية تبدأ من 20% وتصل إلى 50%، وذلك في إطار المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر، وتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن وزارة التموين تشرف على تنفيذ هذه الخصومات، لضمان وصول الدعم الحقيقي للمستهلك، مؤكدًا أن الأسعار في متناول الجميع، خاصة للمنتجات الأساسية مثل الكشاكيل والكراسات واللانش بوكس والزمزميات.

 

الورقيات المصرية تتصدر بجودة وأسعار تنافسية

قال عماد إن المعرض يعتمد بشكل كبير هذا العام على الورقيات المصرية، خاصة الكشاكيل والكراسات التي تتمتع بجودة عالية جدًا وأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وفيما يلي قائمة بأسعار بعض الكراسات (الهارد والدبوس) بعد الخصومات:

 كراسات هارد كبير (أغلفة سميكة):

280 ورقة: 135 جنيها بدلًا من 150

240 ورقة: 120 جنيها بدلًا من 135

200 ورقة: 100 جنيه بدلًا من 115

160 ورقة: 90 جنيها بدلًا من 105

100 ورقة: 60 جنيها بدلًا من 70

 كراسات هارد صغير:

240 ورقة: 85 جنيها بدلًا من 100

200 ورقة: 70 جنيها بدلًا من 82

160 ورقة: 60 جنيها بدلًا من 67

100 ورقة: 40 جنيها بدلًا من 47

 كراسات دبوس A4:

100 ورقة: 42 جنيها بدلًا من 48

80 ورقة: 35 جنيها بدلًا من 40

60 ورقة: 30 جنيها بدلًا من 35

40 ورقة: 21 جنيها بدلًا من 25

 

منتجات متنوعة بأقل الأسعار لخدمة الأسرة المصرية

وأكد عماد في ختام حديثه أن المعرض لا يقتصر فقط على الورقيات، بل يشمل أيضًا الحقائب، الزمزميات، اللانش بوكس، الأدوات الهندسية، والأقلام، مضيفًا أن التنوع الكبير في المعروضات يسمح لكل أسرة باختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتها وميزانيتها.

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات المعرض الرئيسي لـ"أهلًا مدارس"، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر يوم الأحد 7 سبتمبر.
ويأتي المعرض في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المصرية وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

