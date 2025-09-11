الخميس 11 سبتمبر 2025
لامين يامال يقتنص جائزة جديدة في الدوري الإسباني

أعلن موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في المعلومات الرياضية، أن جناح نادي برشلونة الشاب، لامين يامال، فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني (الليجا) لموسم 2024‑2025 بعد تصويت الجماهير على المنصة.

لامين يامال الأفضل في الليجا 

ويعد هذا اللقب إنجازًا مميزًا ليامال، الذي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بجائزة لاعب الموسم من ترانسفير ماركت، متجاوزًا أسماء كبيرة سبق أن حملت الجائزة مثل جود بيلينجهام وغيره.

الأرقام التي ميزت أداء لامال

شارك يامال في 35 مباراة بالدوري هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة.

حصل على 42.2٪ من الأصوات، متفوقًا على زميله في النادي رافينيا الذي جاء ثانيًا بنسبة حوالي 19.8٪، وعلى كليان مبابي في المركز الثالث بنسبة حوالي 18.3٪. 

