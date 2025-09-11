الخميس 11 سبتمبر 2025
كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف دبابة إسرائيلية في جباليا (فيديو)

كتائب القسام
كتائب القسام

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ووضع عبوة متفجرة داخل قمرة قيادتها وسط جباليا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت بتاريخ 31 أغسطس من إيقاع آليات إسرائيلية في حقل ألغام، وذلك في محيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

عملية نوعية للقسام ضد العدو الإسرائيلي

وأكدت كتائب القسام:"أوقعنا آليات للعدو في حقل ألغام بمحيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بـمدينة غزة باريخ 31 أغسطس".

 تفاصيل عملية القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي:

العملية نُفذت في منطقة استراتيجية تشهد مواجهات عنيفة منذ أسابيع.

تم استهداف مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية عبر تفجير حقل ألغام معد مسبقًا.

 

مصادر ميدانية أفادت بوجود خسائر في صفوف قوات الاحتلال  الإسرائيلية، دون تحديد أرقام دقيقة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار المواجهات الميدانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشهد أحياء شرق غزة عمليات كر وفر، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.

