بعد الهزة العالمية، كم بلغ انخفاض أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب المحلية بقيمة تصل إلى 45 جنيهًا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن فقدت أسعار الأونصة العالمية ما يقرب من 25 دولارًا تقريبًا.

وكانت أسعار الذهب وصلت إلى مستويات 4915 جنيهًا لعيار 21 الأكثر انتشارًا الأيام الماضية ثم تراجع سعر الجرام المحلي مرة أخرى وسجل خلال تعاملات أمس 4870 جنيهًا.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بخفض الفوائد الامريكية والذي من شأنه التأثير في السياسة النقدية حول العالم والتأثير في أسعار المعادن النفيسة خاصة الذهب.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات جلسة الخميس، الحادي عشر من سبتمبر وسط ترقب اجتماعات هامة لدى البنوك المركزية، ومع صدور بيانات أميركية أضعف من المتوقع.

وكانت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، أظهرت الأربعاء، انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين على غير المتوقع في أغسطس بسبب انخفاض هوامش الخدمات التجارية والزيادات المتواضعة في تكاليف السلع.

فيما يترقب المستثمرون حاليًّا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ووفق استطلاع لرويترز، من المتوقع أن تكون الزيادة الشهرية في أغسطس عند 0.3% بعد ارتفاع 0.2% في يوليو تموز، فيما من المتوقع أن يكون المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين عند 2.9% بعد 2.7% في يوليو.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 3667.2 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجلًا 3630.2 دولار للأونصة.

