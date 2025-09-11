الخميس 11 سبتمبر 2025
أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر “فيتو” أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 2025.9.11 في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث، وبعد ارتفاع الأسعار العالمية.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

436 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

382 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

327 ريالا للبيع

أسعار الذهب خلال عام 2025

ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

ورفع متداولو الذهب مراكزهم الشرائية الصافية بمقدار 20740 عقدًا إلى 168862 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر.

أما بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعرها الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1374.35 دولار، وظل سعر البلاديوم دون تغيير عند 1109.71 دولار.

سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي

قالت مجموعة "جولدمان ساكس": إن أسعار الذهب قد تقفز إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة في حال تعرض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأضرار، وقرّر المستثمرون تحويل نسبة صغيرة فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأمريكية إلى المعدن الأصفر.

وأضاف محللو البنك، ومن بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية: "سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي سيقود على الأرجح إلى تضخم أعلى، وانخفاض في أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتراجع في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفي المقابل، يعد الذهب مخزنًا للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات"، بحسب وكالة بلومبرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

