حماس تنعي نجل الحية ومدير مكتبه ومرافقيه ضحايا هجوم الاحتلال على مقر الحركة بقطر

نعت حركة حماس مساء اليوم الخميس، نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين في الهجوم بقطر.

وقالت حماس: الهجوم على مكتبنا في قطر جريمة مكتملة الأركان.. نتنياهو وحكومته تجاوزوا كل القوانين والأعراف الدولية باستهداف قطر.

وتابعت حماس: الهجوم في قطر بمثابة إعلان حرب من إسرائيل على المنطقة.

تفاصيل جديدة عن استهداف مقر قادة حماس في الدوحة

كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تفاصيل حول ضحايا ضربة الاحتلال الإسرائيلية التي استهدفت وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية، الدوحة، معبرا عن إدانته الشديدة للهجوم، وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهما إياه بـ"قيادة العالم نحو الفوضى" دون رادع.

وقال رئيس الوزراء القطري، في حوار لوسيلة إعلام أمريكية: "لم يخطر ببالنا أبدا أن دولة محايدة تتوسط في نزاع يمكن أن تُهاجم لمجرد استضافتها محادثات أحد الأطراف. ما حدث يُشكل سابقة خطيرة، ولا يتعلق فقط بسيادة قطر، بل بالقانون الدولي الذي أصبح موضع تساؤل. نحن في لحظة حاسمة: هل يريد المجتمع الدولي نظاما قائما على القواعد، أم عالما فوضويا؟ نتنياهو يقودنا نحو عالم فوضوي، ولن يوقفه شيء".

وأجاب رئيس الوزراء القطري على سؤال حول إذا ما زال كبير مفاوضي حماس خليل الحية على قيد الحياة أم لا، قائلا: "أول ضحية تم التعرف عليها هي ضابط قطري يبلغ من العمر 22 عاما، كان في مهمة لحماية المنشأة. كما تم التعرف على جثث فلسطينيين آخرين، وهم موظفون إداريون وليسوا قادة بارزين في حماس".

مصابون في حالة حرجة

وأضاف: "لا نزال نحاول تحديد ما إذا كان هناك مفقودون آخرون. هناك مصابون في حالة حرجة، بينهم ضابط قطري آخر نتمنى له الشفاء. بالنسبة للاستهداف، إذا كان نتنياهو يبرر استهداف قادة حماس في دولة ذات سيادة، فكيف سيكون رد فعل العالم إذا قامت دول أخرى بمثل هذه الأعمال ضد سيادة دول أخرى؟".

وأردف رئيس الوزراء القطري قائلا: "فيما يتعلق باستضافة أعضاء حماس في المستقبل، نحن نعيد تقييم العملية برمتها، ونجري حوارا مع الولايات المتحدة لفهم الوضع مستقبلا. ما حدث غير مقبول، وهو ليس مجرد اعتداء على سيادتنا، بل على المنطقة بأكملها. منطقة مجلس التعاون الخليجي، أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة، في خطر الآن. قادة العالم يعبرون عن صدمتهم من هذا العمل. إذا كان نتنياهو يعتقد أنه لن يُحاسب، ويواصل تهديد الدول، فلا أعرف كيف سيتعامل العالم مع هذا. سنحمي سيادتنا وندافع عنها حتى النهاية.

وعلق رئيس الوزراء القطري على مستقبل المحادثات قائلا: "لا أملك إجابة واضحة الآن. أعتقد أن نتنياهو كان يضيع وقتنا، ولم يكن جادا في المفاوضات".

