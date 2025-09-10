الخميس 11 سبتمبر 2025
فايننشال تايمز: محادثات مباشرة جرت الأسبوع الماضى بين مسئولين أمريكيين وحركة حماس

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين أمريكيين أجروا الأسبوع الماضي محادثات مباشرة مع حركة حماس.

 

واشنطن وقنوات خلفية 

تقرير الصحيفة الأمريكية، أوضح أن هذه المحادثات - أمريكا وحماس- جاءت في إطار قنوات خلفية تستخدمها الإدارة الأمريكية للتواصل مع أطراف مختلفة في النزاع، في محاولة لدفع جهود التهدئة وتسهيل المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

 

إعادة تقييم مستقبل حماس في قطر

وقال رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: نعيد تقييم كل شيء بما يخص دورنا بالوساطة ومستقبل حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

إضاعة نتنياهو وقت قطر في الوساطة


وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة.

رسالة شديدة اللهجة من نتنياهو إلى قطر
 

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى قطر قال فيها: "أقول لقطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.

