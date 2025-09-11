قلق أمريكي إزاء تحرك ترامب لتوسيع صلاحياته

خلص استطلاع رأي جديد إلى أن توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلطته التنفيذية يؤرق الأمريكيين، بما في ذلك الاتجاه غير المسبوق لإرسال قوات إلى المدن الأمريكية لمكافحة الجريمة، وكذلك محاولته للسيطرة على جوانب من الاقتصاد.

وضع حدود للسلطة الرئاسية

وتشير النتائج إلى أن أغلبية كبيرة من الشعب تؤيد وضع حدود للسلطة الرئاسية، ولا توافق على جهود ترامب لتحطيم الأعراف القائمة منذ فترة طويلة.

وقال ديفيد هوبكنز، وهو خبير سياسي في جامعة بوسطن: "لم يقنع الرئيس ترامب معظم الأمريكيين بأن هناك حالة طوارئ في هذا البلد تتطلب توسيع نطاق السلطة الرئاسية بشكل كبير للتعامل معها".

قوات من الحرس الوطني في المدينة

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سيطرت إدارة ترامب على إدارة شرطة واشنطن العاصمة، ونشرت قوات من الحرس الوطني في المدينة، قائلة إن الجريمة هناك خارجة عن السيطرة. كما يدرس ترامب إرسال قوات إلى شيكاغو ونيو أورليانز.

وفيما يتعلق بالجريمة، قال 32% فقط من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع إنهم سيشعرون بأمان أكثر مع نشر جنود مسلحين في المدن الكبيرة، في الولاية التي يعيشون بها. وعبر نحو 62% من المنتمين إلى الحزب الجمهوري عن ترحيبهم بالدوريات العسكرية في المدن الكبيرة، لكن واحدًا فقط من كل 4 من المستقلين أيدوا ذلك، وفعل ذلك واحد فقط من كل 10 من المنتمين للحزب الديمقراطي.

ارتفاع معدل الجريمة

وقال واحد فقط من بين كل 5 مشاركين في الاستطلاع، إنهم غالبًا ما يشعرون بعدم الأمان بسبب ارتفاع معدل الجريمة في منطقتهم، وقال ثلث المشاركين بشكل عام إنهم يتجنبون المدن الكبيرة بسبب الجريمة، مما يشير إلى أن غالبية الناخبين ينظرون إلى الجريمة كظاهرة بعيدة لا تؤثر عليهم شخصيًا. وقال حوالي نصف الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع إنهم يبتعدون عن المدن الكبيرة خوفًا من أن يصبحوا ضحايا.

وسعى ترامب بقوة أيضًا إلى الاضطلاع بدور كبير في تنظيم الاقتصاد الأمريكي من خلال الضغط على الحكومة للحصول على حصة 10% في شركة "إنتل" لصناعة الرقائق الإلكترونية، بينما طالب بحصة من أرباح شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية التي تجنيها من مبيعاتها للصين.

خفض أسعار الفائدة

وحاول الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، لخفض أسعار الفائدة وحاول إقالة واحدة من أعضاء مجلس محافظيه بعد اتهامها بارتكاب احتيال يتعلق برهن عقاري، وهي تهمة نفتها.

وأظهر الاستطلاع أن 16% فقط من الأمريكيين بشكل عام -بما في ذلك 2% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين- يعتقدون أنه سيكون من الجيد أن يكون للرئيس سلطة تحديد أسعار الفائدة وتحديد مواقع تصنيع المنتجات للشركات.

كما أظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد ترامب بشكل عام، ظلت مستقرة عند 42%، مع تأييد 9 من كل 10 جمهوريين له.

وجمع الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، ردودًا من 1084 بالغًا أمريكيًا. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3 نقاط مئوية لجميع المشاركين، وما بين 5 و6 نقاط للجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين.

