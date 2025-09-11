الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قاض اتحادي يوقف قيود إدارة ترامب على خدمات المهاجرين في 20 ولاية

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

أوقف قاض اتحادي، الأربعاء، قيودًا فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الخدمات المقدمة للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية في الولايات المتحدة، وتشمل برنامج رياض الأطفال الاتحادي "هيد ستارت"، والعيادات الصحية، وبرامج تعليم الكبار.

ويشمل قرار المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند 20 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، حيث رفع ممثلو الادعاء، وجميعهم من الديمقراطيين، دعوى ضد الإدارة.

ويُعلّق الحكم مؤقتًا تفسير الإدارة للسياسة الاتحادية، إلى حين البت في القضية.


وعلى الرغم من أنّ المزايا الفردية مثل قسائم الغذاء والمساعدات المالية الجامعية ظلّت في الغالب غير متاحة لمن هم في البلاد دون وضع قانوني، فإنّ القواعد والتوجيهات الجديدة من الإدارة حدّت من وصولهم إلى بعض البرامج المجتمعية.

ودفعت الولايات في الدعوى بأنّ الحكومة لم تتّبع إجراءات سنّ القواعد، ولم تقدّم الإشعار المطلوب بشأن الشروط المفروضة على الأموال الاتحادية، كما أكدت أنّ هذه التغييرات ستلحق أضرارًا كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قاض اتحادي برنامج رياض الأطفال الاتحادي العيادات الصحية الخدمات المقدمة للمهاجرين رامج تعليم الكبار المحكمة الجزئية الامريكية مقاطعة كولومبيا الأموال الاتحادية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة والجمبري

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads