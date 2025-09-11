قاض اتحادي يوقف قيود إدارة ترامب على خدمات المهاجرين في 20 ولاية

أوقف قاض اتحادي، الأربعاء، قيودًا فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الخدمات المقدمة للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية في الولايات المتحدة، وتشمل برنامج رياض الأطفال الاتحادي "هيد ستارت"، والعيادات الصحية، وبرامج تعليم الكبار.

ويشمل قرار المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند 20 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، حيث رفع ممثلو الادعاء، وجميعهم من الديمقراطيين، دعوى ضد الإدارة.

ويُعلّق الحكم مؤقتًا تفسير الإدارة للسياسة الاتحادية، إلى حين البت في القضية.



وعلى الرغم من أنّ المزايا الفردية مثل قسائم الغذاء والمساعدات المالية الجامعية ظلّت في الغالب غير متاحة لمن هم في البلاد دون وضع قانوني، فإنّ القواعد والتوجيهات الجديدة من الإدارة حدّت من وصولهم إلى بعض البرامج المجتمعية.

ودفعت الولايات في الدعوى بأنّ الحكومة لم تتّبع إجراءات سنّ القواعد، ولم تقدّم الإشعار المطلوب بشأن الشروط المفروضة على الأموال الاتحادية، كما أكدت أنّ هذه التغييرات ستلحق أضرارًا كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.