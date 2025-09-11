وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعا بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، حيث تم دفع كافة الملفات المشتركة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمن وزير الإسكان إطلاق وزارة الأوقاف لمبادرة "صحح مفاهيمك"، لتصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة المواطنين اليومية، موجهًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار المبادرة لتصحيح المفاهيم لدى المواطنين فيما يخص ترشيد استهلاك المياه والنظافة في الأماكن العامة وغيرها من الموضوعات لما لذلك من تأثير على منظومة القيم الأخلاقية والدينية أيضًا في المجتمع.

من جانبه، أبدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، شكره لوزير الإسكان على حفاوة الاستقبال، موكدًا أهمية التشبيك المؤسسي وبحث والملفات المشتركة بما يحقق التناغم بين مؤسسات الدولة ويعود بالنفع على الوزارتين.

كما رحب الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون المرتقب بين الوزارتين ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك” التي سبق إطلاقها من مجلس الوزراء من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتقويم السلوكيات السلبية في المجتمع؛ باعتبار ذلك من قبيل التعاون البناء لحفظ مقدرات الوطن والارتقاء بالوعي وترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة.

وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.