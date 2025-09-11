القاهرة وتونس يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي.. الوكيل: 4 محاور رئيسية للتحالف بين رجال أعمال البلدين.. رئيس اتحاد الصناعة التونسي يشيد بالإرادة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية

شهد مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، عقد منتدى الأعمال المصري التونسي، على هامش اجتماعات الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

بحضور كل من؛ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني الزنزري رئيس مجلس وزراء تونس، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وسمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية والعربية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر وبنجر السكر

وتوافق أعضاء الوفد التونسي على الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر والتصنيع بهدف التصدير في مصر، وأيضًا زراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس.

4 محاور رئيسية للتحالف بين رجال الأعمال المصريين والتونيسيين

وأكد أحمد الوكيل ترحيب مجتمع الأعمال المصري بنظرائه في دولة تونس الشقيقة، من أجل التحالف لتنفيذ 4 محاور رئيسية بين الجانبين، موضحًا أن المحور الأول يتضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات التصنيع والنقل متعدد الوسائط، والأمن الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة.

التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية والعالمية الحالية

وأضاف: فضلًا عن السعي لتكامل الموارد، وخاصة في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، إلى جانب تشجيع التجارة والاستثمار، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية والعالمية الحالية.

نقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية

وقال إن المحور الثاني "الإعمار" ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، إضافة إلى المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانيه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

تنمية الصادرات المشتركة إلى دول الجوار

أما المحور الثالث - وفقًا للوكيل؛ فيشمل التعاون الثلاثى من خلال تكامل المراكز اللوجيستية والصناعية بين مصر وتونس، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، للتصنيع سويا وتنمية الصادرات المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

تفعيل اتفاقية أغادير لتنمية التبادل التجارى لمصر وتونس

وشدد «الوكيل» على أن المحور الرابع يتضمن تفعيل اتفاقية أغادير لتنمية التبادل التجارى لمصر وتونس، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، وذلك في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الإقليمية.

ضرورة السعي للتعجيل بتسجيل الأدوية

وطالب «الوكيل» بضرورة السعي للتعجيل بتسجيل الأدوية، إضافة إلى العمل على توحيد المواصفات والإجراءات، تيسير إنشاء الشركات وإجراءات الإفراج الجمركى.

حتمية الشراكة مع تونس

وقال أحمد الوكيل نحن نبغي شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا، فالرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على حتمية الشراكة مع تونس، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى، فضلًا عن أنها رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم.

تونس ومصر تعملان بعزم قوي وصادق على تطوير العلاقات

ومن جهته؛ قال سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن تونس ومصر تعملان بعزم قوي وصادق على تطوير العلاقات الثنائية بينهما في كل المجالات،

تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية

ويرى أن تونس ومصر تستطيعان العمل على تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمارات دون قيود للفاعلين الاقتصاديين، وهذا سيساهم على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي العربي الذي نطمح إليه.

ضرورة تبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي

وشدد «ماجول» على ضرورة تبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي، وخصوصًا ما يتعلق بالجهود المبذولة في تونس ومصر من أجل تقليص البصمة الكربونية، وذلك لتجنب الأداءات المرتقبة على انبعاثات الكربون، وهو تحد تواجهه جميع بلدان الجنوب؛ بالرغم من أنها ليست المتسببة الرئيسية في هذا الوضع.

ضرورة تعزيز جهود الانتقال الطاقي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

وأكد ضرورة تعزيز جهود الانتقال الطاقي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ التي تتطلب التنسيق المستمر والتشاور في جميع الأطر الثنائية، وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة والهيئات التي تجمع ممثلي القطاع الخاص.

إشادة بحسن إدارة مصر للتحديات الاقتصادية

وقال سمير ماجول، «إننا نسجل بإعجاب التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، كما نشيد بحسن إدارتها للتحديات الاقتصادية والتنموية، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات المميزة».

