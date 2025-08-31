طب القاهرة تستعد لتمثيل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026

تأهلت كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني)، لتكون ضمن أفضل خمس كليات تمثل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، بعد منافسة قوية بين كليات الجامعة.

السياسات التي تنتهجها جامعة القاهرة تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسات التي تنتهجها جامعة القاهرة تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والتي تركز على تعزيز جودة التعليم والخدمات التعليمية والحوكمة داخل الجامعة.

من جانبه، عبّر الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب، عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تأهل الكلية يمثل تتويجًا لجهود كبيرة وخطة استراتيجية واضحة نحو التميز المؤسسي، شارك في تنفيذها أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وأضاف أن الكلية كانت قد حققت مراكز متقدمة في الدورات السابقة من الجائزة، حيث حصلت على المركز الثاني عام 2019، والمركز الثامن في عام 2020، والمركز الرابع في عام 2022، وفي نسخة 2024، تم تصنيف كلية الطب ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

