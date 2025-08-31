الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طب القاهرة تستعد لتمثيل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026

كلية طب قصر العيني
كلية طب قصر العيني

تأهلت كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني)، لتكون ضمن أفضل خمس كليات تمثل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، بعد منافسة قوية بين كليات الجامعة.

السياسات التي تنتهجها جامعة القاهرة تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق 

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسات التي تنتهجها جامعة القاهرة تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والتي تركز على تعزيز جودة التعليم والخدمات التعليمية والحوكمة داخل الجامعة. 

من جانبه، عبّر الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب، عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تأهل الكلية يمثل تتويجًا لجهود كبيرة وخطة استراتيجية واضحة نحو التميز المؤسسي، شارك في تنفيذها أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب. 

وأضاف أن الكلية كانت قد حققت مراكز متقدمة في الدورات السابقة من الجائزة، حيث حصلت على المركز الثاني عام 2019، والمركز الثامن في عام 2020، والمركز الرابع في عام 2022، وفي نسخة 2024، تم تصنيف كلية الطب ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الطب جامعة القاهرة جامعة القاهرة جائزة مصر للتميز الحكومي 2026

مواد متعلقة

ماسبيرو يحتفي بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة

ابتكار تقنية جديدة للكشف المبكر عن تصلب الشرايين لدى الأطفال بطب قصر العيني

18 كلية بجامعة الفيوم تشارك في جائزة مصر للتميز الحكومي

الأكثر قراءة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

4 فئات لابد من تمثيلهم، كيف يتم إعداد قوائم انتخابات مجلس النواب 2025؟

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads