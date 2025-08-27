غدا، انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية

تنطلق غدا الحميس 28 أغسطس 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، بمشاركة أساتذة ورؤساء أقسام طب الاطفال بالجامعات المصرية، ويستمر على مدار يومين لمناقشة كل ما هو جديد في مجال طب الأطفال.

ويتضمن المؤتمر على مدار يومين جلسات متعددة معنية بطب الأطفال، من بينها أحدث اللقاحات الخاصة بالأطفال، ومناقشات حول أمراض المناعة وسوء التغدية، ومرض السكري عند الأطفال ومضخات الإنسولين، والغسيل الكلوي، وعلاج تشنجات الأطفال، بالإضافة إلى جلسات توعوية حول إدمان الإنترنت عند الأطفال، وغيرها الكثير.

ويرأس المؤتمر الدكتور شريف الانواري أستاذ طب الاطفال بكلية طب قصر العيني، ومدير مستشفى أبو الريش المنيرة بجامعة القاهرة، والدكتورة ولاء الأمير أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد جلال سكرتير عام المؤتمر، ورئاسة شرفية للدكتور أيمن البدوي رئيس وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة سابقا والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان إحسان رئيس أقسام طب الأطفال بطب قصر العيني.

المؤتمر الخامس لطب الأطفال يناقش الرعاية الصحية لأطفال المدارس

كما يناقش المؤتمر نقاط هامة تتعلق بخطة الدولة بشأن تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في المدارس في مجالات علاج قصر القامة والأنيميا، والتطعيمات والوقاية من الأمراض وشق توعوي خاص باستخدام أجهزة البخار والفيتامينات.

ويشارك في جلسات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأطفال في مصر من بينهم، الدكتورة عزة يوسف رئيس وحدة التطور العقلي والسلوكي للأطفال سابقا بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البليدي رئيس أقسام طب الأطفال سابقا بجامعة القاهرة، الدكتور ماجي لويس رئيس وحدة الحساسية بقصر العيني، الدكتورة ماريان يسرى رئيس قسم الأمراض العصبية للأطفال جامعة القاهرة، الدكتورة سناء يوسف رئيس وحدة التغذية العلاجية سابقا بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالرحمن المشد رئيس قسم الأطفال سابقا جامعة طنطا، والدكتور حافظ بازرعة رئيس وحدات الرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش.

