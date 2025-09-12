خبير قانون دولي يكشف سر تشبيه نتنياهو هجوم 7 أكتوبر بهجمات 11 سبتمبر في أمريكا

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي إن تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوم السابع من أكتوبر بـهجمات 11 سبتمبر 2001، توجّيه تهديدًا مباشرًا لقطر، لا تكشف عن تهور دبلوماسي فحسب، بل تُبرز سلسلة من المغالطات الواضحة وتجاهلًا للحقائق التاريخية والسياسية.



التواجد السياسي لقادة حماس في قطر ليس سر

وأكد سلامة إن التواجد السياسي لقادة حماس في قطر ليس سرًّا، بل هو ترتيب قائم منذ سنوات وبمباركة وضمانات غير رسمية من قوى إقليمية ودولية، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة التي اعتبرت وجود قيادة حماس في الدوحة قناة ضرورية للتواصل والتفاوض، واستخدامها كوسيط في الأزمات على مدى سنوات، أدارت هذه القناة جهودًا دبلوماسية حساسة، منها صفقات تبادل الأسرى والتهدئة لم يكن هذا التواجد "إيواء للإرهابيين" كما يصفه نتنياهو فجأة، بل كان أداةً دبلوماسية تحت إشراف الجميع.



اغتيال مفاوضين في خضم عملية دبلوماسية يعدّ خرقًا صارخًا لكل الأعراف السياسية والأخلاقية.

وأضاف أن اغتيال مفاوضين في خضم عملية دبلوماسية يعدّ خرقًا صارخًا لكل الأعراف السياسية والأخلاقية، متساءلا: كيف يمكن لدولة تسعى لوقف حرب أن تغتال الأطراف التي تتفاوض معها؟

وتابع:" القادة الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة كانوا جزءًا من جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، هذا الاستهداف يلقي بظلال من الشك على نوايا نتنياهو الحقيقية".



محاولة للتلاعب بالرأي العام.

وأشار إلى أن محاولة نتنياهو ربط السابع من أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر هي محاولة للتلاعب بالرأي العام.



وأوضح أن هجمات 11 سبتمبر كانت تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، فإن الوضع في غزة وفلسطين له سياق تاريخي معقد، يشمل الاحتلال والانتهاكات المستمرة، إن تجاهل هذا السياق واستخدام المقارنة مع 11 سبتمبر يهدف إلى نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية وتصويرها كـ"إرهاب" خالص، وهو ما يتنافى مع واقع الصراع.



محاولة يائسة لتبرير سياساته العدوانية

ولفت إلى أن تجاهل نتنياهو اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه الذي أقر بوجود مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، مما يؤكد أن التعامل مع الحركة كطرف سياسي كان أمرًا مقبولًا على أعلى المستويات.



واختتم:" تصريحات نتنياهو الأخيرة لا تبدو إلا محاولة يائسة لتبرير سياساته العدوانية، وتجاهل حقائق سياسية يعرفها القاصي والداني إنها تصريحات لا تعكس رؤية سياسية حكيمة، بل تظهر حالة من الهذيان السياسي وتناقضًا واضحًا مع ما كان يروج له في السابق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.