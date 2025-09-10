أول تعليق من نتنياهو على الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء: "سنواصل ضرب كل من يهاجمنا وسنصل إليه".

وزعم نتنياهو: "أصبنا الحوثيين في منشآت الإرهاب وفي قواعد تضم عددا كبيرا من الإرهابيين ومنشآت أخرى"، وذلك وفق تعبيره.

وقالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن ألقتها 10 طائرات حربية على 15 هدفا.

أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن

وصرح جيش الاحتلال: مصممون على الاستمرار بضرب أي تهديد لمواطني إسرائيل مهما كان بعيدا.. سنواصل العمل بقوة في مواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين.

معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود

وأضاف الجيش الإسرائيلي: الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل.. من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

وتابع جيش الاحتلال: طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف باليمن.

