خبير بملف الصراع العربى الإسرائيلي يكشف أسرار محاولة نتنياهو خلق شرق أوسط جديد

أحمد فؤاد أنور،فيتو
 قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، استاذ العبريات بجامعة الإسكندرية، الخبير بملف الصراع  العربى الإسرائيلي، إن استهداف إسرائيل لـ قادة حماس في قطر كشف أبعاد مخطط تل أبيب الذى يريد رسم خريطة شرق أوسط جديد، بعد أن أثبت الواقع العملى إن دولة الكيان لا تلتزم بالقانون الدولي بدليل الاعتداء على الأراضى القطرية التى تقوم بدور الوسيط لوقف القتال فى غزة

 

فشل رهان تهميش الدور المصرى 

 وأكد أنور فى تصريح لفيتو أن هناك من رهن على تهميش الدور المصرى، وهو ما ثبت عدم صحته بعد الاعتداء على الأراضي القطرية،  وحسب التوقعات ستكون هناك ترضية لقطر وللجانب الفلسطينى، وستكون هناك صفقة ووقف لإطلاق النار وخروج قيادات فلسطينية من السجون محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى جانب الترضية لدول الخليج الغاضبة،  الأمر الذى يعنى أن الدور المصرى رئيسى ومستمر كوسيط رغم إمكانية تجميد الوساطة القطرية مؤقتا إلا أن الدور المصرى كوسيط مستمر فى المفاوضات لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

 

ضرب قيادات حماس فى قطر أثبت فشلا كبيرا لنتنياهو وحكومته

 وواصل حديثه قائلا إن ضرب قيادات حماس فى قطر أثبت فشلا كبيرا لنتنياهو وحكومته الذين رهنوا على شرق أوسط جديد، فوجدوا شرق أوسط ينتمى لحقبة الستينيات من المواجهة والتهديد، وهنا يجب أن نشير إلى الحيلة الإسرائيلية من خلال الإعلام الذى لجأ إلى حملة تشوية ضد قطر قبل الهجمة للابتزاز والهروب من الانتقادت بهذه الحملة الإعلامية. 
 

