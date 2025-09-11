الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون يعرب عن قلقه من قصف قطر خلال اتصال هاتفي مع ترامب

الدوحة، فيتو
الدوحة، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وأعربنا عن قلقنا من الوضع في المنطقة" بعد الضربات الإسرائيلية في قطر.

 

سيناتور أمريكي يعتبر قصف قطر تحديًا لترامب 

في ذات السياق، اعتبر السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز، أن قصف وفد حماس بالدوحة تحديًا لترامب.

وأضاف السيناتور الديمقراطي كريس كونز لسي إن إن، نتنياهو تحدى ترامب بقصفه وفد حماس الذي كان يبحث مقترحه بشأن غزة.

مشددًا، على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عرَّض حياة الرهائن للخطر بقصفه فريق حماس التفاوضي في قطر.

محمد بن سلمان يدعم قطر ويطالب بتحرك عربي وإسلامي

وكان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أكد أن السعودية ترفض وتدين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، الذي يتطلب تحركًا عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

الاعتداء الإسرائيلي على قطر وحرب غزة يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وأمير الكويت

أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماكرون ترامب الضربات الإسرائيلية قطر

مواد متعلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجوم في قطر بعيد تماما عن الحكمة والاستراتيجية

رئيس وزراء قطر: نعيد تقييم دورنا بالوساطة ومستقبل حماس في الدوحة

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads