ماكرون يعرب عن قلقه من قصف قطر خلال اتصال هاتفي مع ترامب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وأعربنا عن قلقنا من الوضع في المنطقة" بعد الضربات الإسرائيلية في قطر.

سيناتور أمريكي يعتبر قصف قطر تحديًا لترامب

في ذات السياق، اعتبر السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز، أن قصف وفد حماس بالدوحة تحديًا لترامب.

وأضاف السيناتور الديمقراطي كريس كونز لسي إن إن، نتنياهو تحدى ترامب بقصفه وفد حماس الذي كان يبحث مقترحه بشأن غزة.

مشددًا، على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عرَّض حياة الرهائن للخطر بقصفه فريق حماس التفاوضي في قطر.

محمد بن سلمان يدعم قطر ويطالب بتحرك عربي وإسلامي

وكان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أكد أن السعودية ترفض وتدين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، الذي يتطلب تحركًا عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

