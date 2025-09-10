الهزار قلب جد، مصرع شاب في مشادة كلامية بالقليوبية

شهدت منطقة الفرنواني، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة القليوبية واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب، بعد أن سدد له عاطل طعنة نافذة بسلاح أبيض خلال مشاجرة جرى نقل الجثة للمستشفى.

مصرع شاب في مشادة كلامية بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب في الحال.

وكشفت التحريات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، استخرج خلالها الأخير مطواة وطعن الشاب، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد عادل، والنقباء مصطفى الحصري، محمد أيمن، أحمد خليل، وعبد الونيس خالد، معاونو المباحث، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

