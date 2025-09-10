مهاجم أهلي جدة: لو كنا في الدوري الإنجليزي لنافسنا على المربع الذهبي

أكد الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة السعودي، أن فريقه يمكنه المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيفان توني في حوار مع صحيفة جارديان: "الدوري السعودي يضاهي أفضل الدوريات في العالم، لو كان أهلي جدة في الدوري الإنجليزي لكان قريبا من المراكز الأربعة الأولى، ولا ينبغي الاستهانة بالدوري السعودي، لقد شاهدنا الهلال يفوز على مانشستر سيتي".

وأكمل: "كنت سأغرد بعد فوز الهلال أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، ولكنني كنت سأقتل في وطني لذا التزمت الصمت، ولكن شهد الجميع جودة الهلال، اللاعبون في الدوري السعودي ليسوا بشهرة لاعبي الدوري الإنجليزي، ولكن الكثير منهم قادر على اللعب هناك".

وتابع: "بمجرد اللعب في الدوري السعودي بدأت أسجل أهداف وشعرت أن بإمكاني تسجيل المزيد ومع ذلك أنهيت موسمي الأول في المركز الثاني مع أهلي جدة، شعرت بأنه إنجاز كبير وهذا الموسم آمل أن أحتل المركز الأول وأساعد فريقي على الفوز بالمباريات".

وساهم توني في تتويج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا وساهم في تتويج الأهلي بأول لقب منذ عام 2016 مسجلا 35 هدفا الموسم الماضي، منهم 23 هدفا في الدوري بأقل هدفين من كريستيانو رونالدو.

وبدأ توني الموسم مع الأهلي بالفوز على نيوم بهدف نظيف سجله، ثم سجل ثلاثية ضد العربي في كأس الملك.

أهلي جدة يضم الفرنسي فالانتين أتانجانا قادما من ستاد ريمس

فيما أعلن نادي أهلي جدة، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب فالانتين أتانجانا قادما من ستاد ريمس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما وقع عقدا يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، على أن يتم قيده ضمن فئة تحت السن، وفق لوائح الاتحاد السعودي التي تتيح تسجيل 8 أجانب فوق السن ولاعبين فقط من مواليد 2004.

وبذلك يصبح أتانجانا ثالث صفقات الأهلي الأجنبية في الميركاتو الصيفي بعد الفرنسي إنزو ميو والبرازيلي جونسالفيس، في حين دعمت الإدارة صفوف الفريق بعدة صفقات محلية، أبرزها: عبد الله الخيبري، صالح أبو الشامات، محمد عبد الرحمن، وزكريا هوساوي.

أهلي جدة يجدد عقد يايسله

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للمدرب الألماني، وأرفقه بتعليق: "آسيا سطرت مجده، والجمهور ردد اسمه، ماتياس الأهلي يجدد عقده".

وأظهر الفيديو أن يايسله سيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق الجداوي حتى عام 2027.

وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية سابقة، فقد تم إلغاء العقد القديم بين يايسله و"العميد" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وجدد يايسله عقده لموسمين حتى 2027، مع إمكانية التمديد لموسم آخر حتى 2028.

أرقام وإنجازات يايسله مع أهلي جدة

حقق يايسله نتائج مميزة مع الأهلي منذ قيادته في 2023، حيث تُوج معه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وكأس السوبر السعودي للمرة الثانية.

