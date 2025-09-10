خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات غدا الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الخميس



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الإنسان / قصار السور 30ق

18:27 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورتى الأنعام / الشمس 38ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجر 45ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /عوضين المغربى وما تيسر من سورة طه ( بمناسبة ذكراه ) 44ق

03:56(قرأن قبل الفجر) للشيخ /أحمد نعينع وما تيسر من سورتى الصافات/ ص 30 ق



و تلاوات المصحف المرتل ليوم الخميس مواقيت إذاعتها كالتالي



الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتي آل عمران - النساء ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١١:١٨ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة النساء وأول المائدة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٣:٣١ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - المائدة ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٥:٠٤ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتي - المائدة - آخر الأنعام ومدة التلاوة / ٣٠

الساعة / ١٦:٥٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - الأنعام ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ٢١:١٧ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتي - الأنعام - الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٢٠٥٢ ٠ تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠٣٠٢٤ / تلاوة للقارئ / مصطفی اسماعیل ما تيسر من سورة الأنفال ومدة التلاوة / ٢٩



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة ١:٥٠

تلاوة للقارئ / علي حجاج السويسي من الآية ٩١ من سورة هود وحتى الآية ٤٩ من سورة يوسف / ۳۰ ق

