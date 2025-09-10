وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس" بالجيزة بتخفيضات تصل لـ 30%

افتتح اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة المعرض الرئيسي " أهلًا مدارس " بمحافظة الجيزة بمنطقة العمرانية، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

جاء افتتاح المعرض من جانب وزير التموين بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، وهو المعرض الرئيسي “أهلًا مدارس” بالعمرانية – محافظة الجيزة و٢٥ معرضًا عبر الفيديو كونفرانس بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

شارك في الافتتاح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة.

وجاء المعرض هذا العام على مساحة ٣٢٠٠ متر بمشاركة ٦٠ شركة من كبرى الشركات المنتجة والمستوردة، موزعة على ١١٠ أجنحة لتوفير كافة المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة. ويشمل المعرض الأدوات المكتبية، الملابس المدرسية والجاهزة، الشنط والأحذية، السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، إلى جانب أجنحة للملابس المتنوعة وتجار اللحوم.

ويستمر المعرض في استقبال الجمهور لمدة شهر كامل خلال الفترة من ١٠ سبتمبر وحتى ٦ أكتوبر، حيث تُطرح السلع بتخفيضات تتراوح بين ٢٠% و٣٠% مقارنة بأسعار السوق.

كما شهد الافتتاح قيام وزير التموين والتجارة الداخلية ، ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بافتتاح ٢٥ معرضًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، لتغطية أكبر نطاق جغرافي وضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض “أهلًا مدارس” تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الغرف التجارية والشركات العارضة. وأضاف أن المعرض يجسد حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف المواطن المصري بشكل مباشر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن معارض “أهلًا مدارس” أصبحت تقليدًا سنويًا مهمًا يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي، مشيرةً إلى أن المحافظين بجميع المحافظات يتعاونون بشكل كامل مع الغرف التجارية لإقامة هذه المعارض وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها. وأوضحت أن هذا التعاون يضمن تعميم التجربة في كل المحافظات وإتاحة السلع المخفضة بجودة عالية لجميع المواطنين في المدن والمراكز والقرى.

