الخميس 11 سبتمبر 2025
عصام كامل

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية، والتى مالت للتباين بسبب الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة.
ففى المملكة العربية آلسعودية
انخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42%وتقدر ب 44 نقطة ليصل إلى 10484 نقطة بقيم تداول إجمالية تصل إلى 7 مليارات ريال.
وفى الكويت
ارتفع موشر الكويت 50 بنسبة 0.57% وتقدر بـ49 نقطة ليصل الى 8125 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


وفى الإمارات
تواجدت مؤشرات الأسواق فى المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبى بنسبة 0.32% وتقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 5939 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبى بنسبة 0.11%وتقدر ب 10 نقاط ليصل إلى 9941 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم، وقد تأثرت الأسواق بالتحركات الإسرائيلية فى المنطقة مع رفض تام لتلك التصرفات غير المسئولة.

 

 

 

 

