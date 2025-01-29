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رياضة

تحديد موعد وملعب مباراة منتخب السيدات أمام رواندا بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب السيدات، فيتو
منتخب السيدات، فيتو

منتخب السيدات، حدد الاتحاد الرواندى لكرة القدم الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل  بتوقيت البلدين موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندى للسيدات ونظيره المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامة نهائياتها بالمغرب العام المقبل.

 

وتقام المباراة بملعب كيجالى بيليه المُغطي بالنجيل الصناعى. 

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.

 

 

وتأتي هذه المباراة كأول اختبار رسمي للمدرب الجديد لمنتخب السيدات، أحمد رمضان، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا وسط تطلعات كبيرة من جماهير الكرة المصرية لرؤية تطور ملموس في أداء المنتخب.

يُذكر أن أحمد رمضان، الذي يمتلك خبرة واسعة في الكرة النسائية،  أكد في تصريحات سابقة أن المنتخب سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وبرغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية في رواندا لتسهيل مهمة الصعود إلى الدور التالي من التصفيات.

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منتخب السيدات تصفيات كأس الأمم الأفريقية كاس الأمم الإفريقية

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