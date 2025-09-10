9 صور ترصد حريقا في عقار قديم بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل في أحد العقارات القديمة بمنطقة المنشية، دون وقوع أية خسائر بشرية في الأرواح.

فيتو رصدت بعض الصور لحظة إخماد النيران المشتعلة من قبل رجال الحماية المدنية في المحافظة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، قد تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق هائل في أحد العقارات بشارع ١٣ مسجد عبد اللطيف بمنطقة المنشية دون وجود أي إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإطفاء لمكان البلاغ للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة على النيران بالدفع بسيارات الإطفاء.

وتبين اشتعال النيران في أحد طوابق العقار الخالى من السكان، وسط محاولات للسيطرة على النيران دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

