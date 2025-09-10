الخميس 11 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في كوم أمبو بأسوان

الإسعاف تنقل المصابين
أصيب 8 أشخاص بحالات تسمم غذائي في كوم أمبو، وأخطرت الجهات المختصة بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا يفيد بإصابة 8 أشخاص من وحدة الكاجوج شمال محافظة كوم أمبو بتسمم غذائي، مع تعرضهم لحالة قيء وإسهال، وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى كوم أمبو 8 مصابين من وحدة الكاجوج شمال محافظة أسوان، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، وتعرضهم لحالة قيء وإسهال.

تم تحرير المحضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لتحديد أسباب التسمم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين.

