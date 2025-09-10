الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة بدون لوحات يمتلكها ضابط بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات واقعة سير سيارة بدون لوحات معدنية وادعاء كونها ملك ضابط شرطة بمحافظة الإسكندرية.

كانت المتابعة الأمنية، رصدت منشور مدعوم بصورة لسيارة تسير في مدينة الإسكندرية بدون لوحة خلفية ومثبت عليها نسر وزجاج حاجب للرؤية مع الادعاء بأن مالكها ضابط شرطة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم صحة ما تم تداوله.

وبالفحص، تبين أن السيارة محظورة جمركيًا، ولا تحمل رخصة تسيير، ومثبت عليها لوحة أمامية غير خاصة بها، فضلًا عن وجود زجاج حاجب للرؤية.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط السيارة وقائدها، وهو موظف بالمعاش يقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهة قائد السيارة أقر بارتكاب الواقعة.

وأوضح أن السيارة تخص أحد الأشخاص من ذوي الهمم، إلا أنه لم يقدم ما يثبت ملكيته لها، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وجارٍ استكمال التحقيقات للتأكد من ملابسات الواقعة.

