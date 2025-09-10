وفاة طفل دهسا أعلى كوبري بجنوب الأقصر

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من سيارة نقل أعلى كوبري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تفاصيل الحادث

تلقى الطفل إصابات بالغة أثناء عبوره الكوبري، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

