إعلام عبري: أكثر من 30 قنبلة ألقتها 10 طائرات إسرائيلية على 15 هدفا باليمن

صنعاء، فيتو
قالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن ألقتها 10 طائرات حربية على 15 هدفا.

 

أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن

وصرح جيش الاحتلال: مصممون على الاستمرار بضرب أي تهديد لمواطني إسرائيل مهما كان بعيدا.. سنواصل العمل بقوة في مواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين.

معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود

وأضاف الجيش الإسرائيلي: الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل.. من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

وتابع جيش الاحتلال: طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف باليمن.

