الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"حب إيه يا حسرة"، كارمن سليمان تطرح أحدث أغنياتها

كارمن سليمان، فيتو
كارمن سليمان، فيتو

طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها “حب إيه يا حسرة” من ألبومها الجديد “أصح غلطة”.

وطرحت كارمن الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

ألبوم كارمن سليمان الجديد

ويضم ألبوم كارمن سليمان الجديد 10 أغنيات متنوعة، هي: فيك حيل تكدب، الدنيا رايقة، صعبتها ع اللي بعدي، يا زعلانين، عمر تاني، طبطب عليا، إنت وبس، أناني إنت، أصح غلطة، إلى جانب أولى أغنياته التي سيتم إطلاقها يوم الخميس 3 يوليو بعنوان حب إيه يا حسرة.

 

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم: توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.


 

 

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