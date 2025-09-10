تجديد حبس سائق سيارة نقل لاتهامه بدهس سيدة في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق سيارة نقل، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق، ما أدى إلى وفاتها بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي لعينة أخذت من دماء المتهم إيجابية العينات وأنه يتعاطي المخدرات.

حادث السلام



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن سيارة نقل صدمت سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

