وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز أنشطة الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي، منها إطلاق الصندوق بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي حملة إفطار " أهالينا" والتي هدفت لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع وجبات إفطار وسلع غذائية متنوعة، فضلا عن تنظيم مسابقة أهل الخير 1، ومسابقة أهل الخير 2، فضلا عن مناقشة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في إطار جهود الدولة لترسيخ المشاركة الفاعلة بين جميع فئات المجتمع.

كما تم استعراض أهم الخدمات التي ستقدمها المنصات الرقمية التابعة للصندوق إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات، وكذلك المتطوعين والتي تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها قريبا.

يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

كما يضم الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد محمد فهمي عضو عن جمعية أهلية، وجاكلين مراد عضو عن جمعية ذات نفع عام، والمهندس أيمن ممدوح عباس عضو عن جمعية مركزية، ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق.

