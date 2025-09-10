الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز أنشطة الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي، منها إطلاق الصندوق بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي حملة إفطار " أهالينا" والتي هدفت لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع وجبات إفطار وسلع غذائية متنوعة، فضلا عن تنظيم مسابقة أهل الخير 1، ومسابقة أهل الخير 2، فضلا عن مناقشة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في إطار جهود الدولة لترسيخ المشاركة الفاعلة بين جميع فئات المجتمع.

 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كما تم استعراض أهم الخدمات التي ستقدمها المنصات الرقمية التابعة للصندوق إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات، وكذلك المتطوعين والتي تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها قريبا.

 

 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية


 يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كما يضم الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد محمد فهمي عضو عن جمعية أهلية، وجاكلين مراد عضو عن جمعية ذات نفع عام، والمهندس أيمن ممدوح عباس عضو عن جمعية مركزية، ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق.

 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الاسر الاولي بالرعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسات المجتمع الاهلي نائب رئيس مجلس الدولة وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة

وزيرة التضامن تشهد احتفالية توقيع شراكة بين مؤسستي ساويرس وعصام ومي علام للتنمية المستدامة

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads