الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وإيريك شوفالييه

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة السفير الفرنسي للوزارة،ومشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.

 

وتناول اللقاء استعراض مجالات عمل الوزارة، خاصة في قطاعي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ولاسيما القاعدة الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، والذي مر على انطلاقه 10 أعوام، حيث قدم البرنامج خلال تلك الفترة دعما لإجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7  مليون أسرة.

كما تناول الاجتماع كذلك جهود الوزارة في إطلاق  المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات العمل الأهلي في مصر، والتطلع لمزيد من التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما أبدى السفير الفرنسي في القاهرة رغبته في زيارة الهلال الأحمر المصري ومتابعة دورات رفع وعي الإسعاف الأولى لما له من دور كبير فى إنقاذ الحياة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية تعزيز الشراكة خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وفرنسا.

