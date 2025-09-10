قطر تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الاعتداء الإسرائيلي على أرضها

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن قطر تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء الإسرائيلي وجلسة طارئة لمناقشة الهجمات.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد قالت إن التجويع المتعمد في غزة يجب ألا يستخدم أداة في الحرب، ومن الضروري أن يتوقف.

وتابعت: ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، وسنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل، كما سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل.

وأضافت سنقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق فى قطاع غزة.

قصف طائرة مسيرة للاحتلال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوى نازحين فى شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين

وأضافت، أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

