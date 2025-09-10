وزير الشؤون النيابية في حوار مفتوح مع طلاب المعسكر التدريبي لبرنامج قادة المدارس

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المعسكر التدريبي لبرنامج قادة مدارس الجمهورية، في إطار الحرص على توسيع وعي طلاب وطالبات اتحاد مدارس مصر وتعريفهم بدور المؤسسات المختلفة في دعم الدولة، شهد اليوم الثالث للمعسكر التدريبي حوار سياسات، بحضور النائب احمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

دور طلاب وطالبات اتحاد مدارس مصر في المشاركة المجتمعية

فتح الحوار مساحة مهمة للنقاش عن آليات التواصل السياسي الفعال، وأيضا دور طلاب وطالبات اتحاد مدارس مصر في المشاركة المجتمعية.

ويدعم برنامج قادة مدارس الجمهورية اتحاد طلاب وطالبات مدارس مصر، بتنفيذ مؤسسة شباب القادة وبالشراكة مع يونيسف وتحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

الدولة المصرية تهتم بدور اتحاد طلاب المدارس

ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل للطلاب، قائلا: الدولة المصرية تنظر إلى اتحاد طلاب المدارس باعتباره منبرًا وطنيًا ومؤسسة ديمقراطية لتدريب عملي على المواطنة الفاعلة يعبر عن آمال وطموحات أكثر من 25 مليون طالب

وأكد هذا الاتحاد ليس مجرد كيان طلابي، بل هو مدرسة أولى لممارسة الديمقراطية، من خلاله أبناؤنا يمارسون حرية الرأي، ويتعلمون أن يكون الرأي مبنيًا على الحوار والأثر.

وأشار إلى أن الاتحاد يتيح الفرصة للطلاب لتقديم المبادرات، ومناقشة القضايا التي تهم حياتهم، مؤكدا أن المشاركة في صياغة سياسات تعليمية وتطويرية تلامس تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.

وقال: ما يميز هذا البرنامج أنه يقوم على نهج مؤسسي متكامل، فهو ليس مبادرة وقتية.

وتابع وزير الشئون النيابية: أيضًا التكامل مع رؤية الدولة والإدارة لا تعمل بمعزل عن الرؤية الاستراتيجية القومية، وربط العمل الطلابي بقضايا الوطن الكبرى، وإتاحة مسارات عملية لتأهيل الطلاب على القيادة والحوار والتخطيط، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الطلاب ومؤسسات الدولة.

فتح الباب أمام الطلاب للتعرف على صنع القرار الرقابي والتشريعي

وأعلن أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية على استعداد لفتح أبوابها أمام الطلاب لتعريفهم بآليات صنع القرار التشريعي والرقابي، قائلا: يمكن للطلاب الاستفادة من برامج محاكاة الجلسات البرلمانية، وزيارات لمجلس النواب، ولقاءات مع الكوادر المتخصصة.

وأكد أن الهدف أن غرس أن الديمقراطية ليست شعارًا، وإنما ممارسة يومية لها إجراءاتها وحواراتها.

وقال: نصيحتي للشباب أن يتذكروا أن القيادة ليست منصبًا وإنما مسؤولية، والنجاح الحقيقي يرتبط بالعلم والخلق والانضباط، متابعا: كونوا قدوة في سلوككم، واغرسوا قيم التسامح والعمل الجماعي واحترام الرأي الآخر.

- لا تنظروا إلى أنفسكم كأفراد فقط، بل كشركاء في رفعة الوطن.

وتابع الوزير: الدولة المصرية تؤمن بقدراتكم وتعمل على تمكينكم، والمستقبل ملك لكم إذا امتلكتم الإرادة والمعرفة والقيم، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تقوم على بناء الإنسان وهو الاستدامة الحقيقية وانخراط الطلاب في العمل العام ليكونوا أكثر وعيًا بحقوقهم وواجباتهم.

