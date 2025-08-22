ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سؤال الإعلامية لما جبريل "ما الذي يمنع من ظهور حزب معارض قوي قادر على المنافسة الحقيقية تحت قبة البرلمان في مصر؟".

حق تكوين الأحزاب بالإخطار

وقال فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الدستور يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب بالإخطار، ولدينا في مصر أكثر من 100 حزب، وبالتالي لا قيود على الحركة الحزبية في مصر، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ يشترك فيهما عدد كبير من الأحزاب ممثلون بحسب الكتل التصويتية، وأيضا هناك مستقلون".

هل يوجد قيود على تأسيس حزب معارض

وتابع: "من الناحيتين الدستورية والقانونية لا قيد على أحد لتأسيس حزب معارض، كما أن لدى مصر معارضون وطنيون في البرلمان، وعندما يتكلمون يستمع إليه وتؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار ، وفي نهاية المطاف، يبقى الخيار للمواطن، فإذا قدم له برنامج كامل متكامل، فإنه سيختاره".

وأكد أنه بالنسبة إلى القائمة المغلقة المطلقة، فإن السبب فيها الفئات الدستورية السبعة التي أوجب الدستور أن تمثل داخل البرلمان، والقائمة المغلقة المطلقة فيها بعض المزايا، حيث تمنح الفرصة للأحزاب كي تتحالف انتخابيا وأن تنخرط سويا في تفاهمات سياسية، ولدينا أحزاب العدل والوفد والوعي والتجمع وهي معارضة ومشاركة في القائمة الوطنية، وبعدما تنتهي الانتخابات يلتزم أعضاء هذه الأحزاب بسياسات أحزابهم، أي أنه لا توجد سياسات في القائمة.

