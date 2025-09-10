الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسماء محامين عموم نيابات شمال وجنوب الجيزة خلال العام القضائي الجديد

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

شملت  الحركة القضائية لعام 2025/ 2026 تعيين محامين جدد لنيابات شمال وجنوب الجيزة وأكتوبر الكلية.  
وضمت الأسماء: المستشار أمير فتحى السيد محامي عام أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المستشار أسامة ابو الخير محمد محامي عام أول بنيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار مصطفى خالد بركات محامي عام أول نيابة أكتوبر الكلية. 

وكان مجلس القضاء الأعلى وافق على طلب النائب العام المستشار محمد شوقي، على ندب وتجديد ندب بعض رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول بالنيابات لعام 2025/ 2026.

وشمل القرار: محمد سعد فكري مرسي ترقية محامي عام الأموال العامة العليا، احمد مصطفى احمد معوض محامي عام تفتيش قضائي، محمد ممدوح مأمون أبو سحلى ترقية محامي عام إدارة التخطيط والمتابعة، أمير سالم محمد محمد مطر ترقية محامي عام العليا لشؤون الأسرة، كرم إبراهيم أحمد السيد طرخان ترقية محامي عام التفتيش القضائى، يوسف إسماعيل عبد الخالق ترقية محامي عام التفتيش القضائي، جمال صلاح جمال أبو وافي ترقية محامي عام التفتيش القضائي. 

