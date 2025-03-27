الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نيابة الجيزة تكثف تحقيقاتها في واقعة وفاة شاب من ذوي الهمم إثر اعتداء أبناء عمه

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام ربة منزل شقيق زوجها وأولادها بالاعتداء على نجلها من ذوي الهمم بالأسلحة، وإصابته بإصابات تسببت في وفاته متأثرا بجراحة داخل المستشفى بعد مكوثه فيها ما يقرب من ثلاث أسابيع من الواقعة وذلك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الأم لسماع أقوالهم حول الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان في الحادث لسماع أقوالهم.

 

وأفادت الأم في المحضر بأن نجلها المتوفى تعرض للاعتداء من قبل عمه وأبناء عمومته بسبب خلاف نشب حول كلب كان يملكه أحد أفراد العائلة.

 

وأوضحت أن الخلاف تصاعد بعد مشادة كلامية، حيث قام ابن عمه بدفع والده، ليتدخل المجني عليه محاولًا تهدئة الموقف، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة عندما عاد عم المجني عليه ومعه أبنائه، حاملين أسلحة بيضاء، ليعتدوا على الضحية وأفراد أسرته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تجاوزت 200 غرزة.

وأكدت أن الاعتداء كان متعمدًا وباستخدام أسلحة حادة، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية