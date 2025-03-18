الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

نيابة الجيزة تحقق في مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بعد انقلاب ميكروباص

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث مصرع شخص وإصابة 14 آخرين جراء تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات بنطاق مدينة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساته، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما ترتب عليه مصرع شخص وإصابة 14 آخرين جراء الحادث.

 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات ؟إسعاف، ومعدات ثقيلة لرفع آثار الحادث وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والوقوف على حالتهم الصحية.

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