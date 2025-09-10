أسماء محامين عموم نيابات شمال وشرق ووسط القاهرة الجدد

شملت الحركة القضائية لعام 2025 / 2026 تعيين محامين جدد لنيابات شمال ووسط وغرب وجنوب القاهرة.

والمحامون العموم هم كل من: المستشار أحمد محمد صبيح محامي عام أول شرق القاهرة، المستشار عصام الدين خليفة محامي عام أول غرب القاهرة الكلية، المستشار أحمد محمد صفوت محامي عام أول شمال القاهرة الكلية، المستشار أحمد عبد المحسن عبد الغفار محامي عام أول وسط القاهرة الكلية، المستشار محمود صلاح حسنين محامي عام اول جنوب القاهرة الكلية، المستشار هشام رفعت محفوظ محامي عام أول نيابة حلوان الكلية، المستشار أحمد محمد السعيد محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية.

