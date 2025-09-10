الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسماء محامين عموم نيابات شمال وشرق ووسط القاهرة الجدد

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

شملت الحركة القضائية لعام 2025 / 2026 تعيين محامين جدد لنيابات شمال ووسط وغرب وجنوب القاهرة. 

والمحامون العموم هم كل من: المستشار أحمد محمد صبيح محامي عام أول شرق القاهرة، المستشار عصام الدين خليفة محامي عام أول غرب القاهرة الكلية، المستشار أحمد محمد صفوت محامي عام أول شمال القاهرة الكلية، المستشار أحمد عبد المحسن عبد الغفار محامي عام أول وسط القاهرة الكلية، المستشار محمود صلاح حسنين محامي عام اول جنوب القاهرة الكلية، المستشار هشام رفعت محفوظ محامي عام أول نيابة حلوان الكلية، المستشار أحمد محمد السعيد محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة القضائية نيابة شمال القاهرة الكلية نيابة شرق القاهرة الكلية نيابة وسط القاهرة الكلية

مواد متعلقة

تفاصيل صادمة في مقتل طفل على يد لص ببورسعيد.. الضحية تصدى للجاني أثناء محاولته سرقة محل والده.. وقرارات عاجلة من النيابة العامة (صور)

النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads