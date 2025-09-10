مصادر أمنية إسرائيلية تكشف تفاصيل اجتماع تل أبيب قبل هجوم الدوحة وتقييمها لنتائج الضربة

أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز مخابرات الإحتلال الإسرائيلى عن شكوك حول مدى تحقق الأهداف التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

التقديرات ليست نهائية

وقال اثنان من هذه المصادر إنه استنادا إلى المعلومات التي جمعت حتى الآن، فإنهما متشائمان من أن تكون الضربة قد أسفرت عن تأثير قاتل على معظم الأهداف، وربما جميعها.

وأكدت المصادر أن هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما زالت جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي.

ويزعم أحد المصادر أن النتيجة، أيا كانت، لا تنفي أن العملية حققت هدفا أساسيا يتمثل في بث الخوف داخل نفوس قادة "حماس"، وإيصال رسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد مكان آمن يمكن أن يختبئوا فيه.

نقاشات مطولة داخل "غرفة العمليات" في تل أبيب

الهجوم الذي عرف باسم "ذروة النار"، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، جاء بعد نقاشات مطولة داخل "غرفة العمليات" في تل أبيب، حيث انقسمت الآراء بين من يرى ضرورة اغتنام الفرصة لتصفية قادة الحركة في الخارج، وبين من اعتبر أن توقيت العملية قد يضر بمسار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة.

وفي الولايات المتحدة، فقد أثارت العملية استياء كبيرا بعد أن تبين أن الإدارة الأمريكية لم تُبلغ بها مسبقا، بل علم الرئيس دونالد ترامب من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قبل بدء الضربة بقليل.

الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة

وقد وصف البيت الأبيض الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها جاءت في توقيت سيئ خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.

وقد اعتبرت العملية ضربة قاسية للعلاقات الحساسة بين تل أبيب وواشنطن، وللعلاقات الإسرائيلية مع الدوحة التي لعبت دورا محوريا في المفاوضات الإنسانية والسياسية المتعلقة بغزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.