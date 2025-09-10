تكليف من رئيس جهاز القاهرة الجديدة بشأن شقق "ديارنا"

الأربعاء 10 سبتمبر 2025
شدد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على الشركات المنفذة لشقق مشروع الإسكان “ديارنا” بمنطقة التجمع الثالث بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح الغيطى أن مشروع “ديارنا” يُعد من المشروعات السكنية الهامة التي تنفذها الدولة في التجمع الثالث لتلبية الطلب المتزايد على السكن المتميز، مشيرًا إلى أن المشروع يضم وحدات سكنية بتشطيبات عالية المستوى، بالإضافة إلى مسطحات خدمية ومناطق خضراء ومرافق متكاملة لخدمة السكان.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يعمل على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية، بهدف توفير مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

في سياق آخر، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق وتسليم بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعاون بشأن الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لمختلف المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات وتعظيم العوائد لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وتابع  الشربيني، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، وموقف التسليمات، موجهًا بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

كما تابع الوزير موقف المبيعات والتسليمات في مشروع أرابيسك بسور مجرى العيون ومشروع صواري بالإسكندرية، ومبيعات مشروعات "لابلاج ومارينا ٨ ومارينا ٨ by the lake"، فضلًا عن بحث التعاون المشترك بشأن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

