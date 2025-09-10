خارجية السويد: الضربات الإسرائيلية على الدوحة غير مقبولة وتنتهك السلامة الإقليمية

قالت ماريا مالمر ستينرغارد وزيرة خارجية السويد، اليوم الأربعاء: إن الضربات الإسرائيلية على الدوحة غير مقبولة وتنتهك السلامة الإقليمية لدولة قطر والقانون الدولي.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأربعاء، قالت: إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت تُظهر تراجعًا في تقديراتها حول نجاح عملية اغتيال كبار قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مصدر إسرائيلي: “حتى هذه اللحظة، لا يوجد تأكيد على نجاح عمليات اغتيال قادة حماس، في مؤشر على انخفاض مستوى التفاؤل الرسمي بشأن النتائج”.

وكانت حركة حماس قد أصدرت الثلاثاء بيانًا رسميًا أكد فيه عدم إصابة أي من كبار مسئولي الحركة الذين كانوا هدفًا للغارة، لكنه أشار إلى سقوط خمسة قتلى في موقع الحادث، من بينهم نجل خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة من حراسه ومرافقيه.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفَّذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس التي أكّدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة مقتل ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها “تحتفظ بحقّ الرد”.

