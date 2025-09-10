منتخب مصر يؤجل الصعود للمونديال إلى 6 أكتوبر.. سيناريوهات تأهل الفراعنة.. إقامة مباراة جيبوتي بالقاهرة غير واردة.. وركبة مرموش تخضع لمزيد من الفحوصات

أرجأ منتخب مصر حلم التأهل الرسمي لكأس العالم بعد التعادل أمام بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادس من أكتوبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم

التعادل أمام بوركينا فاسو أجل خطوة صعود المنتخب للمونديال؛ لذلك يحتاج منتخب مصر للفوز على منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

إصابة عمر مرموش

فيما أعلن اتحاد الكرة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال مواجهة الفراعنة وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة: إن الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وأن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه من الصعب نقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى القاهرة مثلما تردد.

وأكد المصدر أن القرار جاء بناءً على مبدأ عدم تعارض المصالح، حيث يرى الاتحاد الدولي أن إقامة المباراة على أرض مصر قد يمنح الفراعنة ميزة غير عادلة، خاصة حال اضطر الفريقان المنافسان في المجموعة، بوركينا فاسو وسيراليون، إلى خوض مباراة فاصلة على بطاقة التأهل إلى المونديال على الأراضي المصرية.

وحال تمت موافقة جيبوتي على خوض المباراة بمصر سيتم الرفض بسبب منافسات الفراعنة مع بوركينا فاسو على بطاقة التأهل لكأس العالم وعدم حسمها حتى الآن.

وأضاف أن أي محاولة لنقل المواجهة إلى القاهرة قد تثير طعونًا رسمية من قبل المنتخبات المنافسة، وهو ما يهدد نزاهة وشرف المنافسات.

فيما غادر محمد صلاح بوركينا فاسو متجها مباشرة إلى لندن بطائرة خاصة.

تصريحات حسام حسن

فيما أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بوجوده في بوركينا فاسو لما لها من ذكريات جميلة تربطه بهذا البلد، حيث توج منتخب مصر بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 98.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو: "سعيد بمستوى منتخب بوركينا فاسو وتطور أدائه وامتلاكه مجموعة لاعبين يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية، كما أحترم جمهور بوركينا المتحضر الذي يعشق كرة القدم".

أضاف حسن: "لعبنا لتحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على منافسنا الأول على أرضه ووسط جماهيره، ونعلم جيدا أنه من المهم أن نحافظ على فارق الـ 5 نقاط مع بوركينا فاسو المنافس المباشر لنا في المجموعة.. وأهدرنا أكثر من فرصة وألغى الحكم هدفا لنا".

وأكمل حسن: "صادفنا سوء حظ باصابة عمر مرموش وهو لاعب مهم لنا، ولكن نجح زملاؤه في الفريق في تعويض غيابه وبلا شك كان بمقدوره تغيير شكل المباراة".

واختتم حديثه قائلا: "أشكر جميع اللاعبين على مجهودهم الكبير أمام منافس قوي يضم قواما من اللاعبين المحترفين بين صفوفه.. ومحمد صلاح كان أحد نجوم المباراة كقائد في الملعب، كما نقل روحه العالية للاعبين وصنع أكثر من فرصة وبالتأكيد وجوده مكسب كبير لنا".

