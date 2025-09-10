اليوم، التموين والاتصالات تطلقان استمارة تحديث البيانات من بورسعيد

تعقد وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان إطلاق استمارة تحديث البيانات بمحافظة بورسعيد.

ويشارك في المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يستعرضان تفاصيل الخطوة الجديدة التي تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة التموينية، بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير حصول المواطنين عليها بسهولة ويسر.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات التموينية، عبر شركتي الجملة (العامة والمصرية) المنتشرتين بجميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين للدعم

ووجهت الوزارة بتكثيف المعروض من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع التأكيد على توافر جميع الأصناف المقررة على بطاقات التموين، وتشديد الرقابة على عمليات الصرف لضمان انتظامها دون معوقات.

