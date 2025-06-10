بعد حديثها عن تجربتها مع المخدرات، من هي الفنانة نادين الراسي؟ (فيديو وصور)

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب حديثها عن تجربتها مع المخدرات ودعم نجلها لها في هذه الأزمة.

تجربة نادين الراسي مع المخدرات

وقالت "الراسي" من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": “أنها بالفعل أقدمت على تجربة المخدرات، ولكن نجلها ساعدها في الإقلاع عنها، ونصحت الجمهور بعدما تقليدها، مشيرة إلى أنها لا تمانع في أن تروي تجربتها بهدف التوعية”.

نادين الراسي مواليد 1974، وهي شقيقة المطرب الراحل جورج الراسي، وبدأت حياتها في عروض الأزياء وموديل بالكليبات الغنائية، حيث ظهرت في فيديو كليب عشقتك للفنان فضل شاكر وأرجوك للفنان وائل جسار، ثم دخلت مجال التمثيل بالصدفة وكانت أولي تجاربها في مسلسل الباشوات وظهرت في السينما للمرة الأولى من خلال فيلم خليك معي وغنوجة بيا.

وتزوجت نادين الراسي للمرة الأولى وهي في سن الـ 17 من عمرها من حاتم حديشتي في عام 1996 وأنجبت منه ابنها مارك، وانفصلت عنه بعدها ثم تزوجت من رجل أعمال لبناني في عام 2001 وأنجبت منه مارسيل وكارل وانفصلت عن زوجها في عام 2016.

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