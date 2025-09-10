أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

أخيرا صدر قانون الإيجار القديم ، بين الرفض من المستأجرين والقبول من الملاك، وذلك بعد مرور أكثر من سبعين عاما على قانون سابق صدر بعد قيام ثورة يوليو 1952، ولم يظهر بعده سوى قانون الإيجار الجديد الذي ابتدعه نظام مبارك.



وبالبحث في تبعات قانون الإيجار القديم وضرورة إصداره هذه الأيام وجد أن كبار رجال الدولة في العهد السابق مقيمين في شقق تتبع نظام الإيجار القديم، حيث كانت الوحدات السكنية في وسط المدينة والمناطق الراقية؛ كالزمالك وجاردن سيتى، كانت مطمعا لكبار رجال السياسة والفن والأعمال.

حسب الله يبيع شقته

وكما نشرت جريدة الشرق الأوسط موضوعا عن شقق وسط البلد عام 2004 والقيمة الايجارية بها، قالت: إن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق كان يسكن بالشقة رقم واحد بالعقار 11 شارع ابن زنكى بالزمالك مقابل ايجار شهري 48 جنيها وخمسون قرشا، وكان يسكن وزير الاسكان السابق حسب الله الكفراوى في العقار 21 شارع جمال الدين أبو المحاسن بإيجار شهري 16 جنيها وسبعون قرشا لمدة تزيد عن ثلاثين عاما، لكنه استطاع قبل رحيله شراء الشقة من شركة الشرق للتأمين التي تملك العقار ليبيعها إلى الفنان التونسي لطفي بوشناق.

شقة إحسان عبد القدوس



وفي العقار رقم 22 بالجبلاية بالزمالك يسكن الصحفى محمد عبد القدوس ابن الكاتب احسان عبد القدوس الذي كان مقيما بالشقة قبل ابنه بالدور العاشر، وهي المطلة على النيل مقابل ايجار شهري 27 جنيه وعشرة قروش.

عمارة الشربتلي بالزمالك



أيضا هناك عمارة الشربتلي بالزمالك التي يسكنها عدد كبير من الفنانين والأسماء المشهورة فتسكن نوال الدجوي في شقة مقابل إيجار 23 جنيها، وتسكن نجاة الصغيرة في شقة 260 مترا مقابل 15 جنيها، وشقة محمود المليجى مقابل 14 جنيها ومازال ورثته يقيمون فيها، وكذلك شقق ورثة المخرج أحمد يحيى والمخرج عز الدين ذو الفقار، وورثة الإذاعي أحمد سعيد والفنان إيهاب نافع وابنة العالم محمد مصطفى مشرفة وغيرهم.

فاتن حمامة تبيع شقتها



وفى عمارة ليبون التي تسمى بعمارة الفنانين ومقرها 19 شارع الجبلاية على النيل مباشرة، كانت تسكن الفنانة فاتن حمامة في الدور الأخير لسنوات طويلة مقابل إيجار 39 جنيها تنازلت عنها لصاحب العمارة بمقابل مادي خمسين ألف جنيه، وفى ليبون أيضا كان يسكن الفنان محرم فؤاد وتسكنها حاليا زوجته المذيعة منى هلال آخر زوجاته مقابل إيجار شهري 26 جنيها وثمانية عشر قرشا.

شقة ليلى فوزي 28 جنيها



وبعمارة ليبون أيضا بالدور السادس كان يسكن الكاتب الراحل علي أمين مقابل 29 جنيها وأربعون قرشا، كما توجد شقة الفنانة الراحلة ليلى فوزي مقابل إيجار 28 جنيها.



وكذلك الصحفي محمود سعد الذي يملك شقة بالمنيرة بإيجار شهري 13 جنيها ويرفض تسليمها أيضا، وهناك شقة والدة الفنانة نبيلة عبيد التي تتعدى قيمتها التسويقية ملايين الجنيهات ورغم ذلك إيجارها الشهرى لم يتعدَّ العشرينات.

الفنانة سميرة أحمد



وفي منطقة الجزيرة العقار رقم 12 تسكن الفنانة سميرة أحمد بإيجار شهري 22 جنيها وخمس وعشرون قرشا، وفي العقار رقم 14 بالدور الثامن تسكن ابنة عبد اللطيف بغدادي عضو مجلس قيادة الثورة السابق بإيجار شهري 48 جنيها، وبالدور السابع تسكن ابنة محمود أبو وافية عديل الرئيس السادات بإيجار شهري 40 جنيها وأربعون قرشا.

فيلا جاردن سيتي



وكان الوزير كمال الشاذلي يسكن فيلا دوبلكس مكونة من ثلاث شقق في شارع البرجاسي بجاردن سيتى رقم 16 مقابل إيجار شهري 22 جنيها وخمس وعشرون قرشا، ومازال ورثة الشاذلى في هذا العقار.

فيلا مفيد فوزى



وفي منطقة المهندسين هناك شقق وفقا للقانون القديم لا تتجاوز خمس وعشرون جنيها، مثل فيلا يسكنها الراحل مفيد فوزي مقابل 13 جنيها، وشقة مؤجرة للفنانة سلوى خطاب مقابل 25 جنيها.

