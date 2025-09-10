سيد درويش، رحلة نضال "إمام الملحنين" من حلب إلى مصر وروايتان عن وفاته الغامضة

سيد درويش ، موسيقي مصري عبقري، الموسيقى عنده ليست مهنة وإنما هواية عشقها ورسالة سامية أخلص لها وعبر بها عن نبض مجتمعه ولمس روح الشعب بمختلف طوائفه فتطرق في أغانيه إلى مشكلات غلاء المعيشة وإلى العمال والصنايعية، فاستحق بذلك لقب فنان الشعب، قدم فنًّا موسيقيًّا لا يجاري الفن السائد في عصره، فعاشت موسيقاه إلى يومنا هذا بالرغم من رحيل صاحبها في مثل هذا اليوم 1923.

في بداياته سافر سيد درويش إلى الشام عام 1912 ليتعلم أصول التخت الشرقي، وعاد ليبدأ مرحلة ولادة الألحان من خلال العديد من المسرحيات مثل "الأندلس" و"فيروزشاه"، ثم تلحينه لأغاني مسرحية الريحاني "ولو"، والتي اشتهر من خلالها بأنه مطرب الحرفيين، ويذكر أنه سمع ذات مرة بائعًا في حي بولاق ينادي على بضاعته فطلب من بديع خيري كتابة أغنية صعيدية، فكانت: "مليحة جَوِي الجُلَل الْجِنَاوي"، بعد ذلك كون سيد درويش فرقة مسرحية، ومن خلالها قدم العديد من الأعمال، مثل "شهرزاد"، و"العشرة الطيبة"، و"الباروكة".

أنا المصري كريم العنصرين

جعل سيد درويش من الغناء وسيلة للجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي إلى جانب الطرب فلحن نشيد (أنا المصري كريم العنصرين... بنيت المجد بين الأهرامين)، وغنى لمجتمع العمال يعبر عن الشعب بجميع أطيافه فغنى للعربجية، الجرسونات، الحشاشين، المجانين، بياعين اللبن، البوابين، السياسيين، بياع الورد، الأفندية، الرشايدة، الصعايدة يصف الفنان سيد درويش نفسه ويقول: أنا موسيقى الجماهير المضطهدة، وموسيقاي تمثل صراخهم وآمالهم وأحلامهم وآلامهم.

إضافة إلى ذلك، غنى الشيخ سيد درويش ضد الاحتلال الإنجليزي بنشيد “دقت طبول الحرب”، كما انتقد سياسة الاحتلال في تجنيد الشباب المصري فغنى “بلدي يا بلدي والسلطة أخذت ولدي”، فكان صوت الشعب.

عشرين مقطوعة موسيقية

ست سنوات فقط هي عمر فنان الشعب سيد درويش منذ بداية عمله الفني عام 1917 حتى رحيله في 1923، قدم خلالها ما يزيد على المائتي لحن، كان آخرها تلحين الفصل الأول من مسرحية كليوباترا وأنطونيو التي أتم تلحينها الموسيقار محمد عبد الوهاب، الى جانب 20 أوبريتا، 10 أدوار، 17 موشحًا وأكثر من عشرين مقطوعة غنائية.

ذكرى فنان الشعب سيد درويش

لحن سيد درويش نشيد بلادي بلادي.. لك حبي وفؤادي، من كلمات يونس القاضي، ففي الوقت الذي كانت تستعد فيه الإسكندرية لاستقبال الزعيم سعد زغلول عند عودته من المنفى استعد سيد درويش بلحنه الرائع "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، ورحل قبل أن يسمع سعد زغلول النشيد الذي أصبح فيما بعد نشيد مصر الوطني، كما ساهم في إشعال ثورة 1919 بنشيده "قوم يا مصري مصر دايمًا بتناديك".

الحلوة قامت تعجن في الفجرية

ولبيرم التونسى غنى سيد درويش "علشان نعلى ونعلى ونعلى..لازم نطاطي نطاطي نطاطي" وقال "الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية.. والديك بيدن كوكو في البدرية" وفي النهاية قال "زوروني كل سنة مرة حرام.. تنسوني بالمرة أنا عملت إيه فيكم.. تشاكوني وأشاكيكم.

فنان الشعب سيد درويش

ترك سيد درويش تراثًا موسيقيًّا كبيرًا ويغني الشعب ألحانه، قدم أغاني ومقطوعات من التخت الشرقي الخالص، وأناشيد كلها مستوحاة من البيئة التي يعيش فيها، وهو ما جعل الشعب يحفظها عن ظهر قلب ويرددها إلى الآن، قال عنه الفنان سلامة حجازي: عندما اشترك معه في رواية العشرة الطيبة: هذا الفتى سيصبح له شأن عظيم.

ألحانه تسري في النفس

وقال توفيق الحكيم: كانت أغاني سيد درويش وألحانه الشعبية تسري في الناس كالنار في الهشيم.. ولكني ما كنت أرى منه أن هذا هو الذي يملؤه بالفخر، لقد كان تواقًا إلى الفن في صورته العليا، وأنه لعجيب أن يكون لمثل سيد درويش بثقافته البسيطة صورة عليا للفن، إنني لا أعتقد أن سيد درويش كان يتعمد التجديد قهرًا أو افتعالًا ولم أسمعه يتحدث في ذلك، كما يتحدث أصحاب النظريات أو قادة النهضات، ولكن التجديد عنده فيما أرى كأن شيئا متصلًا بفنه ممزوجًا به… لا حيلة له فيه، شيئًا يتدفق من ذات نفسه، كما يتدفق السيل الهابط من القمم، كانت الألحان تنفجر منه كأنها تنفجر من ينبوع خفي.

الفنان سيد درويش



وقال عنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن، فسيد درويش هو من جعلني أستمع للغناء بحسي وعقلي، بعد أن كنت أستمع إليها بحسي فقط.. إنه فكرة العصر التي لولاها ما لحن الملحنون بالأسلوب الذي يلحنون به الآن، ولا ننسى أنه أول من أدخل اللهجة المسرحية السليمة والحقيقية للأعمال المسرحية المصرية، ووصفه الأديب عباس محمود العقاد بإمام الملحنين وملهم الكادحين والثائرين.

ترجم الأحاسيس الشعبية

ووصفه المايسترو سليم سحاب فقال: سيد درويش هو أول من ترجم الأحاسيس الشعبية إلى ألحان، وأول موسيقي عربي شمولي من ناحية معرفته بالمدارس الموسيقية العربية الهامة خارج مصر. لكن إنجازه الأهم هو تخليص الموسيقى العربية نهائيًا من اللكنة الموسيقية التركية التي سيطرت عليها، بوقت وجيز، وكان يحتاج عشرات السنين.

بديع خيرى يرثي سيد درويش



كثرت الأقاويل حول وفاة الموسيقار سيد درويش، فهناك من يقول إنه مات جراء نزلة شعبية حادة، كما نقل الصحفي محمد التابعي"في مقاله أن السبب هو ذبحة صدرية حادة قضت عليه في ساعات، وهناك من قال إن درويش مات بسبب جرعة مخدرات زائدة، وهي رواية تناقلها البعض، لكن عائلته تنفي نفيا قاطعا كل ما قيل حول هذا الأمر، مؤكدة على ذلك بخطاب بخط يده أرسله إلى صديقه قبل وفاته بعام أو أكثر، يؤكد فيه إقلاعه عن المخدرات.



فبينما استعدت مدينة الإسكندرية لاستقبال الزعيم سعد زغلول وهو عائد من المنفى استعد سيد درويش بنشيد “بلادي بلادي، سالمة ياسلامة روحنا وجينا بالسلامة”، إلا أنه رحل وهو في الواحد والثلاثون من عمره، وهو في أوج شهرته، في نفس يوم وصول سعد زغلول فجأة بشكل غامض ليخلف وراءه تراثا موسيقيا يشهد بعبقريته الموسيقية في التلحين والغناء، وأثير الكثير عن واقعة وفاته التي أشار الكثيرون إلى أنها مدبرة.

التركيز وعدم التطويل

يقول المؤرخ الموسيقى زين نصار: سيد درويش هو رائد التجديد في أسلوب التلحين في الغناء المصرى وحرره من الصالونات وخرج به إلى الشارع في المظاهرات مثل لأغنية "سالمة يا سلامة"، تبنى تلحين الأدوار والطقاطيق والموشحات والمونولوجات الغنائية بأسلوب مختلف عما كانت سائدة في هذا الوقت، فبدأ التركيز على معاني الكلمات وعدم التطويل، يمنحنا نموذج للعمل المخلص الصادق فنيًّا، والتفكير العميق فى العمل الذى يقدمه كملحن، وقد تأثر بعبد الوهاب فى الثلاث سنوات الاخيرة من حياته حتى إنه رشح عبد الوهاب لاستكمال تلحين اوبريت مصرع كليوباترا.

وبمناسبة ذكرى رحيل سيد درويش أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تخصيص يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ليكون “اليوم المصري للموسيقى”، ليضاف بذلك إلى الأجندة الثقافية والفنية المصرية.

