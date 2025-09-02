الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواهب العود والباليه والغناء على مسرح سيد درويش غدا

حفل مركز تنمية المواهب
حفل مركز تنمية المواهب بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 3 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

يشارك فى الحفل 3 فصول متنوعة هم فصل العود تدريب وقيادة دكتورة سهير أبو شعيشع ومساعدي التدريب جنى أيمن وبلال الحسين ويتضمن برنامج فقرته مختارات من الألحان الشرقية الشهيرة منها: عظيمة يا مصر، عمار يا إسكندرية، كل ده كان ليه، الدنيا ريشة فى هوا، شروق، أما براوة، أكدب عليك، تؤمر ع الراس وع العين، الجوز الخيل، لونجا رياض، القلب يعشق  وفيها حاجة حلوة، آداء أحمد عبد المنعم، محمد جابر، همس تامر، إسلام خميس، يوليوس رافائيل، بلال الحسين، روميساء، رؤي، أحمد خليف، ياسين محمد وچني أيمن ويصاحبهم عازفا الإيقاع صلاح بكر وتامر بيرقع.

ويشارك الدارسون بفصول الغناء العربى بالإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى بباقة من أعمال الطرب منها من غير ليه، نشيد اسلمي يا مصر، موشحات يا غريب الدار - عجبا لغزال - شاغلى بالحسن بدر - يا بهجة الروح، مونولوج عيني علينا يا أهل الفن، طقطوقتى يا حلاوة الدنيا - أهو ده اللى صار ودور أنا هويت كما يصاحب موشحى عجبا لغزال ويا غريب الدار مواهب فصل البالية چاسمين تامر تمام، جيداء احمد بدوى، كارما محمد عبد الرزاق، ليلى مصطفى غازى، مريم محمد عزيز، نور حسن راضى تدريب الدكتور عصام عزت والمساعدان هنا محمد كامل، چنى خليل بتابلوهات استعراضية مبتكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads