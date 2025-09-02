مواهب العود والباليه والغناء على مسرح سيد درويش غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 3 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

يشارك فى الحفل 3 فصول متنوعة هم فصل العود تدريب وقيادة دكتورة سهير أبو شعيشع ومساعدي التدريب جنى أيمن وبلال الحسين ويتضمن برنامج فقرته مختارات من الألحان الشرقية الشهيرة منها: عظيمة يا مصر، عمار يا إسكندرية، كل ده كان ليه، الدنيا ريشة فى هوا، شروق، أما براوة، أكدب عليك، تؤمر ع الراس وع العين، الجوز الخيل، لونجا رياض، القلب يعشق وفيها حاجة حلوة، آداء أحمد عبد المنعم، محمد جابر، همس تامر، إسلام خميس، يوليوس رافائيل، بلال الحسين، روميساء، رؤي، أحمد خليف، ياسين محمد وچني أيمن ويصاحبهم عازفا الإيقاع صلاح بكر وتامر بيرقع.

ويشارك الدارسون بفصول الغناء العربى بالإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى بباقة من أعمال الطرب منها من غير ليه، نشيد اسلمي يا مصر، موشحات يا غريب الدار - عجبا لغزال - شاغلى بالحسن بدر - يا بهجة الروح، مونولوج عيني علينا يا أهل الفن، طقطوقتى يا حلاوة الدنيا - أهو ده اللى صار ودور أنا هويت كما يصاحب موشحى عجبا لغزال ويا غريب الدار مواهب فصل البالية چاسمين تامر تمام، جيداء احمد بدوى، كارما محمد عبد الرزاق، ليلى مصطفى غازى، مريم محمد عزيز، نور حسن راضى تدريب الدكتور عصام عزت والمساعدان هنا محمد كامل، چنى خليل بتابلوهات استعراضية مبتكرة.

