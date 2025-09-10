الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجيش العراقي يكشف تفاصيل تحرير المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الباحثة الإسرائيلية
الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف

كشفت السلطات العراقية، تفاصيل عملية تحرير الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، التي اختُطفت في العاصمة بغداد، أواخر شهر مارس من العام 2023، مؤكدة أن الإفراج عنها جاء بعد جهود استخبارية وأمنية متواصلة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان في بيان، إن "مجموعة من الخارجين عن القانون أقدمت على اختطاف المواطنة الروسية في بغداد، في جريمة لا تعكس حقيقة الواقع الأمني المستتب في مدن العراق".
 

أشار، إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت، منذ ذلك الوقت، عمليات متابعة دقيقة وسرية، حفاظًا على سلامة المحتجزة، وضمان نجاح مهمة تحريرها.

وبيّن النعمان أن القوات المختصة تمكنت، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، من تحديد مكان احتجاز تسوركوف، والوصول إليه، قبل أن يتم تسليمها، لاحقًا، إلى سفارة الولايات المتحدة في بغداد، التي ستتولّى مهمة إيصالها إلى شقيقتها الحاصلة على الجنسية الأمريكية.


وأكد أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها في ملاحقة جميع المتورطين بالجريمة، وتقديمهم إلى العدالة"، مشيدًا، في الوقت ذاته، بالجهود الوطنية التي أسهمت في إنجاز العملية، ومجددًا التزام القوات المسلحة بفرض القانون، وحماية استقرار البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية تسوركوف، التي كانت تحتجزها "كتائب حزب الله" العراقية منذ أكثر من عامين.

وأضاف ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، بأن "تسوركوف، الآن، بأمان في السفارة الأمريكية في العراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة" وفق تعبيره.

