الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

مصادر تكشف عن مفاوضات لتبادل مختطفة إسرائيلية في العراق بعضو بالحرس الثوري

اليزابيث تسوركوف،فيتو
اليزابيث تسوركوف،فيتو

ذكرت مصادر أمنية عراقية لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناكًا احتمالًا للتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف التي  اختُطفت في بغداد عام 2023.

وذلك مقابل إطلاق سراح محمد رضا نوري، أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني المعتقل في العراق على خلفية مقتل مواطن أمريكي.


ووفقًا لتقارير شبكة "الرابعة" العراقية المقربة من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، فإن الاتفاق المحتمل يشمل أيضًا الإفراج عن سجين إيراني آخر في العراق إلى جانب ستة محتجزين آخرين، في إطار صفقة شاملة.

وأشارت الشبكة إلى أن تنفيذ الاتفاق قد يتم خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام.


الولايات المتحدة طرف ثالث في المفاوضات


وإلى ذلك، أكدت مصادر أمنية عراقية لم يكشف عن هويتها، أن التنفيذ النهائي للاتفاق مشروط بموافقة الولايات المتحدة، التي لم تعلن رسميًا موقفها حتى الآن، كذلك لم تصدر أي تعليقات رسمية من حكومات العراق أو إيران أو إسرائيل بخصوص هذه التقارير.


من هي اليزابيث تسوركوف؟

 

وإليزابيث تسوركوف، التي تحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، كانت طالبة دكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية، ووصلت إلى بغداد في ديسمبر 2022 لإجراء أبحاث حول قضايا الشرق الأوسط، واختفت أواخر مارس 2023، دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية اختفائها.


وتتهم إسرائيل فصيل "كتائب حزب الله" العراقي بالوقوف خلف عملية الاختطاف، وهو ما نفاه الفصيل بشكل قاطع.


وفي المقابل، يرى مراقبون أن الاحتجاز قد يكون مرتبطًا بمفاوضات تبادل أسرى مع إيران أو حلفائها في العراق.

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